İzmir'de kaybolan genç için arama çalışmaları sürüyor

İzmir'den Çeşme ilçesine arkadaşlarıyla buluşmaya gittikten sonra haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Veli Eren Atay (19) için arama çalışmaları sürüyor.

Karşıyaka'da ikamet eden Mehmet (48) ile Ebru Atay (45) çiftinin oğlu Veli Eren Atay (19), 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla buluşmak için öğlen saatlerinde evinden ayrılarak Çeşme'ye gitti.

En son 16 Temmuz'da telefonla görüşülen Eren'den daha sonra haber alınamaması üzerine aile, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı, Veli Eren'in arkadaşlarının ifadelerine başvurdu.

Görgü tanıklarının Veli Eren'i en son Delikli Koy mevkisinde gördüklerini belirtmeleri üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Baba Mehmet Atay, gazetecilere, oğlundan 24 gündür haber alamadıklarını, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz arama çalışması yürüttüğünü belirterek, Delikli Koy'dan sonra oğluna ilişkin bulguya ulaşamadıklarını, görenlerin emniyete başvurmasını istediklerini belirtti.