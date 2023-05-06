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İzmir'de kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanan kişi kurtarılamadı

İzmir'de kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanan kişi kurtarılamadı

Güncel Haberler

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken silahla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki Kavaklıdere Caddesi'nde iş yerine yakın bir noktada iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen market işletmecisi Şahan Özmen (45) silahla yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özmen hastanede yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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