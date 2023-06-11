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İzmir'de kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

İzmir'de kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

Güncel Haberler

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla ayağından yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu. Polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla ayağından yaralandı.

Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta, iki grup arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bu sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu.

Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel

Karşıyaka İzmir Güncel Haberler

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