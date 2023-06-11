İzmir'de kavgaya müdahale eden polis memuru silahla yaralandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla ayağından yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu. Polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.