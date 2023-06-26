İzmir'de kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti. Ahmetbeyli Mahallesi'nde Ö.Ş. ile Yüksel K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ö.Ş, yanındaki tabancayla Yüksel K'ye ateş etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yüksel K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheli, Selçuk'ta polis ve jandarmanın birlikte yürüttüğü çalışmayla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.