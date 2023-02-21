İzmir'de kavgada araya giren bir kişi vurularak hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavgada tarafları yatıştırmak için araya giren bir kişi, silah yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kavgada tarafları yatıştırmak için araya giren bir kişi, silah yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turan K. (43) eski kız arkadaşı Ş.C'nin Bayraklı Mahallesi'ndeki dönerci dükkanına geldi. Burada Ş.C. ile tartışan Turan K. beraberinde getirdiği silahla ateş etti.

Bu sırada dükkanın önünde bulunan ve kavga eden tarafları ayırmaya çalışan Mehmet Uysal (43) ile Ş.C. yaralanırken, Turan K. hayatına son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Uysal'ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Ş.C'yi ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Uysal, hayatını kaybetti.

Öte yandan, aynı iş yerinde 2021 yılı kasım ayında da "kürdan isteme" tartışmasıyla başlayan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.