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İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

AA - Mustafa Güngör - Güncel
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İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, D.T'nin emniyetteki ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirmediğini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.T, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İzmir'de kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Akıncılar, Polis, İzmir, kavga, Güncel, Haberler

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