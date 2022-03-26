Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

AA - Ali Korkmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu, bir zanlı gözaltına alındı.

Akıncılar Mahallesi 545 Sokak'taki apartmanın birinci katında kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Erkan Dönmez'in (45) bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde bulunan D.T. (43) isimli kadın, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dönmez'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

Son dakika: Kavga ihbarı yapılan evde bir kişi ölü bulundu

AA / Ali Korkmaz - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title