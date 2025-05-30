İzmir'de Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

İzmir'de Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı
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Çiğli ilçesindeki kavgada 3 kişi silahla yaralanırken, bir çocuk da darbedildi. Olayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde aynı aileden 3 kişinin silahla, bir çocuğun darbedilerek yaralandığı kavgayla ilgili 4 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Suç Analiz Büro Amirlikleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mayıs'taki kavgaya karıştıkları tespit edilen B.Ş. (48), V.G. (43), T.G. (48) ve Y.Ş'yi (41) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Yaralılardan baba ve oğlunun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, 2 yaralının taburcu edildiği öğrenildi.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta 27 Mayıs'ta komşular arasında laf atma meselesinden başlayan tartışma kavgaya dönüşmüş, aynı aileden 4 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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