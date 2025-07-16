İzmir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

İzmir'de Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan O.E. adlı şahsın kasten öldürme suçundan 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan O.E., işlemlerinin ardından tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgusunda, isminin O.E. (35) olduğu öğrenilen kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.E., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki

İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'ndan günler sonra yeni fotoğraf! Duruşmada 'Bana bakma' gerginliği çıktı

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! Duruşmada "Bana bakma" gerginliği
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.