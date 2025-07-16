İzmir'de Kasten Öldürme Cezası Olan Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Konak ilçesinde, polis tarafından durdurulan O.E. (35) isimli şahsın kasten öldürme suçundan 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.E., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ilçede şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Polis ekipleri tarafından yapılan kimlik sorgusunda, isminin O.E. (35) olduğu öğrenilen kişinin kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan O.E., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen O.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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