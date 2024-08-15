İzmir'de kasksız 2 kişi motosikletle başka bir motosikleti taşıdı

İZMİR'de, kasksız 2 kişinin motosikletle başka bir motosikleti taşıdığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Konak ilçesi Gültepe Semti Samsun Caddesi'nde 2 kişi, motosikletle başka bir motosikleti taşıdı. Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.