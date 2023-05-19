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İzmir'de karısını tüfekle yaralayan koca hayatına son verdi

İzmir'de karısını tüfekle yaralayan koca hayatına son verdi

Güncel Haberler

İzmir'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaralayan koca, aynı silahla yaşamını sonlandırdı.

İzmir'in Bergama ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tüfekle yaralayan koca, aynı silahla yaşamını sonlandırdı.

Alınan bilgiye göre, Nedim Y, boşanma aşamasında olduğu eşi B.Y. (29) ile Gaziosmapaşa Mahallesi'nde tartıştı.

Yanındaki tüfekle eşini yaralayan Nedim Y. daha sonra bir aracın içerisinde başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Nedim Y'nin öldüğünü belirlerken, bacağından yaralanan B.Y'yi de Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, Nedim Y'nin bir süredir işsiz olduğu, eşi B.Y'nin de 2 çocuğuyla babasının evinde kaldığı anlaşıldı.

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Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

Bergama İzmir Güncel Haberler

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