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İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı, tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına dün teslim olan B.A'nın (57) karakoldaki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Tuba A'nın cenazesi ise (29) Adli Tıp Kurumundaki işlemin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Erzurum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Balabanlı Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta B.A. (57), eşi Tuba A'yı (29) tabancayla öldürdükten sonra kaçmıştı. Zanlı, dün İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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