İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir caddede karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir caddede karısını bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında 61 yaşındaki eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle dün gözaltına alınan Ş.T'nin (69) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Maktul Nurel T'nin bir süre önce eşiyle yaşadığı evden ayrılarak, kızıyla olay yerine yakın bir apartmana taşındığı öğrenildi.

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi'ndeki otobüs durağı yakınında Ş.T. (69) tartıştığı eşi Nurel T'yi (61) bıçakla yaralamıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nurel T, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

AA / Şafak Yel - Güncel

Karabağlar, İzmir, Güncel, Haberler

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