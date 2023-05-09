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İzmir'de karısını öldüren kişi jandarmaya teslim oldu

İzmir'de karısını öldüren kişi jandarmaya teslim oldu

Güncel Haberler

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Jandarma Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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