Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi İpek T'yi (64) bıçaklayarak öldüren H.T'nin (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Umut Mahallesi'nde yaşayan H.T. ile eşi İpek T. arasında dün tartışma çıkmış, H.T, eşi İpek T'yi bıçaklayarak öldürüp polis merkezine teslim olmuştu.

İlk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu ileri süren H.T, tartışma esnasında karısının kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia etmişti.

İki çocuklarından biri İstanbul'da okuyan çiftin, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'dan İzmir'e taşındığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Karabağlar İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 20 Mart 2024 Çarşamba Survivor iletişim ödülünü kazanan hangi takım oldu? Survivor kim kazandı? 20 Mart Çarşamba Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 20 Mart Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Bir Sevdadır canlı izle! TRT 1 Bir Sevdadır. 7. bölüm canlı yayın izleme linki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Mart 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bağcılar'da işkence odasında çocuk istismarı olayı nedir? Metin Şenay tutuklandı mı, ne oldu? DİYARBAKIR ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Doğan Hatun/Serra Bucak mı? Mehmet Halis Bilden mi? ADANA ANKET SONUÇLARI | 2024 anket sonuçlarında hangi aday önde? Fatih Mehmet Kocaispir mi? Zeydan Karalar mı? Kocaeli'nde deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu, kaç şiddetinde? Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 20 Mart Bursa'da nerede deprem oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title