İzmir'de Karısını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eşi İpek T'yi (64) bıçaklayarak öldüren H.T'nin (58) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Umut Mahallesi'nde yaşayan H.T. ile eşi İpek T. arasında dün tartışma çıkmış, H.T, eşi İpek T'yi bıçaklayarak öldürüp polis merkezine teslim olmuştu.

İlk ifadesinde eşinin psikolojik sorunları olduğunu ileri süren H.T, tartışma esnasında karısının kendisine saldırdığını ve olayın bu şekilde gerçekleştiğini iddia etmişti.

İki çocuklarından biri İstanbul'da okuyan çiftin, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'dan İzmir'e taşındığı öğrenilmişti.