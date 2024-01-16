İzmir'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İZMİR'de, polisin bir kargo firmasına düzenlediği operasyonda, 3 ayrı peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden kargo ile uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki gün firmaya operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Mia' ile yapılan aramada peynir tenekesinde toplam 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.(DHA)