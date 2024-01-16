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İzmir'de Kargo Firmasında 9 Kilo Esrar Ele Geçirildi

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İzmir'de bir kargo firmasında yapılan aramada, teneke ambalajlara saklanmış 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İzmir'de bir kargo firmasında yapılan aramada, teneke ambalajlara saklanmış 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente bir kargo firması aracılığıyla uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine adreste arama yaptı.

Kargo firmasında narkotik köpeği Mia ile yapılan aramada, teneke ambalajlara saklanmış 9 kilo 605 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Uyuşturucu Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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