İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Özgür Özel: "Saldırıda Şehit Olan İki Kahraman Polisimize Allah'tan Rahmet, Yaralı Polisimize Acil Şifalar...

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

CHP lideri Özgür Özel, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Özgür Özel mesajında,"İzmir'in Balçova ilçesinde, Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan saldırıda şehit olan iki kahraman polisimize Allah'tan rahmet, yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.