İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Numan Kurtulmuş: Şehitlerimizin Ruhları Şad, Mekânları Cennet Olsun

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen menfur saldırıda şehid olan polislerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Şehidlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.