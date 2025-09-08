İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Müsavat Dervişoğlu: "Şehitlerimize Allah'tan Rahmet Diliyorum"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Dervişoğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik alçak saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürümüz Muhsin Aydemir'e ve Polis Memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum."