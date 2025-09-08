İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Murat Kurum: "Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun"

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Balçova'da, Salih İşgören Karakolu'na düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan;

Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı polis memurlarımız Ömer Amilağ ve Murat Dağlı'ya acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kaydetti.