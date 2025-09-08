İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Murat Bakan: "Sorumlular Yalnızca Saldırgan Değil, Bu Güvenlik Zafiyetine Göz Yuman Siyasi İradedir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, biri ağır olmak üzere yaralı iki polise acil şifa dileyerek, "Bu saldırı, iktidarın yıllardır dile getirdiğimiz güvenlik zafiyetlerini görmezden gelmesinin acı bir sonucudur. Terörle ve organize suçla mücadelede etkin istihbarat ve caydırıcı önlemler alınmadığı sürece benzer acılar yaşanmaya devam edecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı; sorumlular yalnızca saldırgan değil, bu güvenlik zafiyetine göz yuman siyasi iradedir" ifadelerini kullandı.

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Murat Bakan, şunları kaydetti:

"İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yapılan hain silahlı saldırıda 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memurumuz Hasan Akın şehit olmuş, polis memurumuz Ömer Amilağ ağır, polis memurumuz Murat Dağlı ise hafif yaralanmıştır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize de acil şifalar diliyorum.

Bu saldırı, iktidarın yıllardır dile getirdiğimiz güvenlik zafiyetlerini görmezden gelmesinin acı bir sonucudur. Terörle ve organize suçla mücadelede etkin istihbarat ve caydırıcı önlemler alınmadığı sürece benzer acılar yaşanmaya devam edecektir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalı; sorumlular yalnızca saldırgan değil, bu güvenlik zafiyetine göz yuman siyasi iradedir. Ulusumuzun başı sağ olsun."