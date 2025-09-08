Haberler

İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Milliyetçi Hareket Partisi: Aziz Milletimizin Başı Sağ Olsun

MHP, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Balçova Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
