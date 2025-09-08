İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Mahmut Arıkan: "Bu Menfur Saldırı Tüm Yönleriyle Araştırılmalı, Arkasındaki Karanlık Amaç Aydınlatılmalı"

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileyerek, "Ülkemizin ve bölgemizin hassas ve kritik bir süreçten geçtiği bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırı tüm yönleriyle araştırılmalı, arkasındaki karanlık amaç aydınlatılmalı, suçlular yargı önünde en ağır şekilde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen alçak saldırı sonucu şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı polislerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Ülkemiz üzerinde sinsi ve karanlık bir oyun sahnelenmeye çalışılmaktadır. Ülkemizin ve bölgemizin hassas ve kritik bir süreçten geçtiği bir dönemde gerçekleştirilen bu menfur saldırı tüm yönleriyle araştırılmalı, arkasındaki karanlık amaç aydınlatılmalı, suçlular yargı önünde en ağır şekilde hesap vermelidir."