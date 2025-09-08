İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Ali Babacan: "Şehitlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine ve Yakınlarına Sabır Diliyorum"

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polise acil şifa diledi.

Ali Babacan, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Babacan mesajında, "İzmir Balçova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'e ve Polis Memuru Hasan Akın'a Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Polis Memuru Ömer Amila'ya acil şifalar temenni ediyorum" ifadesini kullandı.