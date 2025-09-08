Haberler

İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Emniyet Teşkilatımızın ve Milletimizin Başı Sağ Olsun

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

Ömer Çelik, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Arda Güler ve Lamine Yamal burun buruna geldi

Maça damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.