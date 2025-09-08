İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahraman Emniyet Teşkilatımızın ve Milletimizin Başı Sağ Olsun

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa diledi.

Ömer Çelik, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "İzmir'de polislerimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza şifa diliyoruz. Kahraman emniyet teşkilatımızın ve milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.