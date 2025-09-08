İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı… Ahmet Davutoğlu Başsağlığı Mesajı Yayımladı

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İzmir'de polis karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan iki polise Allah'tan rahmet, yaralı polislere acil şifa dileğinde bulundu.

Davutoğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik gerçekleştirilen alçak silahlı saldırıda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."