İzmir'de Karakola Silahlı Saldırı... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Soruşturma Başlatıldı, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet Savcısı...

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de bir karakola düzenlenen iki polisin şehit olduğu ve bir polisin ağır yaralandığı saldırıya ilişkin olarak, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" açıklamasını yaptı.

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki polis şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Saldırganın 16 yaşında olduğu bildirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Tunç, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."