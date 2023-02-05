İzmir'de kar ve fırtınada mahsur kalan 5 kişi için arama çalışması başlatıldı Güncel Haberler İzmir'in Karabağlar ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde kar ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 5 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne ( Afad ) ulaşan 5 kişi, kar ve fırtına nedeniyle Tırazlı Mahallesi'nde mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Öte yandan Buca ilçesi Demircili Mahallesi'nde yaşayan İsmail Kaya, fırtına nedeniyle evinin çatısının bir bölümünün çöktüğünü ve evde mahsur kaldığını bildirdi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri Kaya'yı evden çıkardı. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Fırtına İzmir AFAD Güncel Haberler

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