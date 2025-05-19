İzmir'de Kamyonun Motosiklete Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de Kamyonun Motosiklete Çarpması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde, sağa dönmek isteyen bir kamyonun motosiklete çarpması sonucu 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralanırken, arkasında oturan 32 yaşındaki İbrahim Halil Kıt hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, sağa dönmek için manevra yapan kamyonun çarpıp, altına aldığı motosikletin sürücüsü M.E.Y. (23) yaralanırken, arkasında bulunan İbrahim Halil Kıt (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, İnkilap Mahallesi Akdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. idaresindeki kamyon, köprünün altından geçip, sağa dönüş için manevra yaptığı sırada motosiklete çarpıp, altına aldı. Motosiklet sürücü M.E.Y. ile arkasında bulunan İbrahim Halil Kıt yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan İbrahim Hali Kıt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü M.E.Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazanın ardından kamyon şoförü T.A.'yı gözaltına aldı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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