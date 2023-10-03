İzmir'de Kamyonun Kasasında 401 Bin 260 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir kamyonun kasasında 401 bin 260 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu madde bulunduğu belirlenen bir kamyonun kasasında 401 bin 260 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir kamyonu belirledi. Narkotik polisi tarafından Kemalpaşa ilçesinde durdurulan kamyonun kasasında yapılan aramada, 401 bin 260 adet sentetik ecza ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. - İZMİR