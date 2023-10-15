İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili adli çalışmalar devam ediyor.

İzmir'de kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T. idaresindeki 35 HK C18 plakalı otomobil, M.A. idaresindeki 35 HGE 94 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ö.T. ve aynı araçta bulunan S.T. ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyon sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili adli çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.