İzmir'de Kamyonette 7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
İzmir'de durdurulan kamyonda yapılan aramada 7 kilo metamfetamin ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı.
İZMİR'de durdurulan kamyonda narkotik köpeği 'Jiby' ile yapılan aramada 7 kilo metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, kente gelen kamyonu önceki gün Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeği 'Jiby' ile yapılan aramada araçta 7 kilo metamfetamin ele geçirildi. Kamyondaki E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. tutuklandı.