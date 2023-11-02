İzmir'de Kamyonette 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan operasyonda bir kamyonette 21 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir kamyonette 21 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente diğer illerden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Kemalpaşa'da durdurulan bir kamyonette arama yapan ekipler, 21 kilo 550 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel