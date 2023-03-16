İzmir'de kamyonetle hafif ticari aracın çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir'in Konak ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Akman Mahallesi 18. Sokak'ta B.K. idaresindeki 34 ZS 4476 plakalı kamyonet ile A.T'nin kullandığı 06 CJF 318 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü A.T. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta ilerleyen kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.