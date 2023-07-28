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İzmir'de Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Karabağların Yeşillik Caddesi'nde seyir halinde olan Mesut Demir (19) yönetimindeki 35 BOB 020 plakalı motosiklet ile Nuri O. idaresindeki 35 AVJ 244 plakalı kamyonet çarpıştı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mesut Demir'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Nuri O. ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mesut Demir Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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