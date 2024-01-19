İzmir'de kamyonetinde 19 kilo 225 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı
İzmir'de polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kamyonetin içerisinde yapılan aramada 19 kilo 225 gram uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.
İzmir'de kamyonetinde 19 kilo 225 gram uyuşturucu bulunan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları kamyoneti Bornova ilçesinde durdurdu.
Araçtaki aramada, 19 kilo 225 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.