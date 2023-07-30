İzmir'de Kamyonetin Çarptığı Otomobil Sürücüsü Gazi Hayatını Kaybetti

İzmir Kemalpaşa Çevre Yolunda meydana gelen kazada, kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü gazi ölürken, araçta bulunan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden sürücünün askerlik görevini yaptığı ve gazi olduğu belirtildi.