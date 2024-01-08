İzmir'de kamyonetin çarptığı 5 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin çarptığı 5 kişi hafif şekilde yaralandı, bir iş yerinde hasar oluştu.

S.A'nın (28) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen nakliye kamyoneti kontrolden çıkarak bir telekomünikasyon mağazası önünde bekleyen 4 kişiye çarptı, ardından iş yerine girdi.

Kamyonet bu sırada mağazada bulunan bir kişiye daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüde, iş yerinin önünde bekleyen 4 kişiye kamyonetin çarptığı, ardından iş yerine girdiği görülüyor. Görüntüde sürücünün aracı geri alması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.