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İzmir'de Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı: Bir Yaralı

İzmir'de Kamyonet Park Halindeki Araçlara Çarptı: Bir Yaralı
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Ödemiş ilçesinde park halindeki otomobillere çarpan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobillere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaan Uygun idaresindeki 35 BJF 820 plakalı kamyonet, Üç Eylül Mahallesi yakınlarında park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan Uygun, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
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