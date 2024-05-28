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İzmir'de Kamyonet-Motosiklet Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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İzmir'in Bayındır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayındır-Tire otoyolunda T.T. (58) yönetimindeki 35 BIH 707 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden Sezer U. (36) idaresindeki 35 BLK 873 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonetin sürücüsü T.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Bayındır trafik İzmir Trafik Kazaları Hukuk Yaşam Güncel Haberler

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