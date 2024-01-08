İzmir'de kamyonet iş yerine girdi: 5 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet, bir iş yerine girdi. 5 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Babasının nakliye işi yaptığı kamyonetle caddede ilerleyen sürücü S.A. (28), iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, yayalara çarpıp, bir iletişim mağazasına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kamyonetin iş yerine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen kamyonetin çarptığı yayalardan 2'sinin kamyonetle birlikte iş yerine girdiği, 1 kadının kaldırıma savrulduğu ve iş yerinde bulunan reklam panosunun çarpmanın şiddetiyle içeride bulunan 1 kişinin üzerine düştüğü yer aldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.