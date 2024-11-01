İzmir'de Kamyonet Ağaca Çarptı
İzmir'in Konak ilçesinde, Şahin A. yönetimindeki kamyonet ağaca çarparak hasar gördü. Çarpmanın etkisiyle ağaç kamyonetin üzerine devrildi. Olayın ardından cadde trafiğe açıldı.
İzmir'in Konak ilçesinde ağaca çarpan kamyonette hasar oluştu.
Şahin A. idaresindeki 35 DBN 87 plakalı kamyonet, Vali Kazım Dirik Caddesi üzerindeki bir ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağaç, kamyonetin üzerine devrildi.
Kazada kamyonette hasar oluştu.
Kamyonet ve ağacın kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.