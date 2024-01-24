İzmir'de Kamyon İçerisinde 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından takibe alınan bir kamyonun içerisinde yapılan aramada 19 kilo 225 gram esrar bulundu. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekiplerince takibe alınıp durdurulan kamyonda yapılan aramada, 19 kilo 225 gram esrar bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasının ardından plakasını belirlediği kamyonu takibe aldı.
Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda yapılan aramada,19 kilo 225 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
???????Polis ekiplerinin kamyonu araçlarla takibi ve durdurma anı, kamerayla görüntülendi.