İzmir'de Kamyon Belediye Otobüsüne Çarptı: 6 Yaralı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonun belediye otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonun belediye otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Kiraz istikametine giden Ali K. yönetimdeki 35 BKV 544 plakalı kamyon, Ertuğrul Mahallesi yakınlarında yolcu almak için durağa yanaşan Büyükşehir Belediyesine ait Ali Ç'nin kullandığı 35 BE 417 plakalı otobüse çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile araçtaki 5 kişi Ödemiş ve Tire'deki hastanelere kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel