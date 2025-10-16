İzmir'de Kamyon Apartmana Girdi, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir kamyon, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi. Daire sakinlerinin panik ve korku yaşadığı olayda şans eseri yaralanan olmadı. Daha önce de benzer 2 kaza yaşandığını ve bir sürücünün hayatını kaybettiğini belirten Çetin Şahin (65), "Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değiştirilmesi gerektiğini ve öbür tarafa alınmasını söyledik. Kimse ilgilenmedi. Ölüm olmasını mı bekliyorlar?" dedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1615/1 Sokakta meydana geldi. Seyir halinde olan İ.Y. yönetimindeki 35 EME 06 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi. Kaza anında binada oturanlar panik ve korku yaşadı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza öncesi dairede oturan kişinin dışarı çıktığı ve böylesi olası bir can kaybının önlendiği ifade edildi. Dairede ve araçta hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

APARTMANIN SAHİBİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEPKE

Binanın, aile apartmanı olduğunu belirten toprak sahibi Çetin Şahin, olay yerinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Üçüncü kez benzer kaza ile karşılaştıklarını ve önlem alınması amacıyla daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğu kaydeden Şahin, "Daha önce yan binaya belediyenin greyder aracı girmiş, şoförü hayatını kaybetmişti. Büyükşehir Belediyesine defalarca bu yolun değişmesi gerektiğini ve öbür tarafa alınmasını söyledik. Kimse ilgilenmedi. 3 Şubat'ta otobüs kaza yaptı aynı şekilde. Daha sonra evin önüne beton bariyerler koydurduk. Bugün ise bu bariyerleri yıkarak duvara girdi bir araç. Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Benim daha önce torunlarım yatıyordu burada. Şimdi ise kayınbiraderimin çocukları oturuyor. Kaza anında orada olsalardı ne olacaktı? Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni arıyoruz, ilgilenen yok. Büyükşehir'e defalarca dilekçe verdim, gelen olmadı. 'Bakacağız, edeceğiz' dediler" diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun 4 katlı apartmanın giriş katına girdiği anlar yer aldı.