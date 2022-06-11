İzmir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü - Haberler

İzmir'de kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Gümüşpala Mahallesi'ndeki kahvehanenin bahçesinde dün akşam arkadaşlarıyla oyun oynayan Ahmet Aslan (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. AA / Şafak Yel - Güncel Ahmet Aslan İzmir Güncel Haberler

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