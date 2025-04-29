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İzmir'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

İzmir'de Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir kahvehaneye motosikletten ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Saldırının nedeninin kız meselesi olduğu öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferahlı Mahallesi 3514 Sokak'taki bir kahvehaneye motosikletten ateş açıldı.

Saldırıda G.T. (20), A.T.S. (19) ve Y.A. (43) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Plakasız motosikletteki şüphelilerin E.A. (21) ve H.M.A. (17) olduğunu tespit eden polis, bu kişilerin yakalanmaları için çalışma başlattı.

Şüpheli H.M.A. ile yaralı G.T. arasında kız meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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