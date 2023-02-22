İZMİR'DE KAHVEHANEYE KUMAR OPERASYONU; 95 KİŞİYE 385 BİN 225 LİRA PARA CEZASI
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası kesildi.
İZMİR'in Bornova ilçesinde, jandarma bir kahvehaneye düzenlediği operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 95 kişiye toplam 385 bin 225 lira idari para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu kahvehaneye operasyon düzenleyen jandarma, kumar oynayan 95 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynadığı belirlenen kişilere toplam 385 bin
225 lira idari para cezası kesti. Ayrıca, kahvehane mühürlendi ve kumar oynanması için kullanılan malzemelere de el konuldu. Öte yandan işletme sahibi G.A. hakkında, 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.